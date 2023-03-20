AYD Başkanı Burhan milletvekilliği için başvuru yaptı
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ak Parti Kayseri Milletvekili aday adayı oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2023 21:47, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 21:48
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından Ak Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Sinan Ayhan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunduk. Reisle yol yürümek şereftir. Rabbim utandırmasın."