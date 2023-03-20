Bakan Kirişci: Gıda güvenliğini riske edebilecek herhangi bir gelişme söz konusu değil

Selin ardından Şanlıurfa'da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yapılan ön tespitlere göre sel nedeniyle tarım ve hayvansal üretimde ciddi bir sıkıntı olmadığını belirtti. Çalışmaların yağışlar durduğunda devam edeceğini söyleyen Bakan Kirişci, Şanlıurfa kent merkezinden geçen derelerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Derelerin üstünün tamamen açılarak genişletileceğini söyleyen Bakan Kirişci, "Bu derelerin bir kesinlikle genişlik olarak yeterli olması, iki üstlerinin açık olması, asla kapatılmaması, bunlar çok çok önemli ve tabii ki ondan sonra derenin geçtiği havzada diğer yapılması gerekenler var. Şu anda Devlet Su İşlerimiz bu çalışmaları büyük bir hızla sürdürüyor. Yaklaşık bin 200 metrelik Sırrın Deresi üzerinde, yine 800 metrelik de Karakoyun Deresi üzerinde dere üstünün açılması çalışmalarını inşallah süratle tamamlayacağız. Budan sonra yapmak istediğimiz kesinlikle ve kesinlikle bu derelerin hem genişlikleri, hem derelerin güzergahları, hem de bu derelerin belirli alt geçitlerin altından veya binaların yanından geçiyor olmasını dikkate alarak tamamıyla dereleri rahatlatacak sıfırdan yeni bir projelendirme çalışmasının içindeyiz. Bu da ben eminim Şanlıurfa'mıza bütün bu yaşanılan üzücü hadiselerden sonra onları mutlu edecek ve memnun edecek bir çalışma olacak. Ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra da inanıyorum ki bir daha böyle taşkınlar olmayacak" dedi.

"Tespitlerimiz sürüyor"

Sel nedeniyle gıda güvenliğini riske edebilecek bir tespitleri söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, "Tarımsal üretimle ilgili de, gerek bitkisel üretim tarafında, gerekse hayvansal üretim tarafında bir takım kayıplarımızın olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin de bizim il ve ilçe müdürlüklerimizin çalışmaları sürüyor. Takdir edersiniz ki daha birkaç saat öncesine kadar da yağışlar devam ediyordu. Dolayısıyla bu yağışların tamamlanmasıyla birlikte biz bilhassa buğday, arpa, mercimek gibi baklagil çeşitlerinin de içinde olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarımızı yapmış olacağız. Vatandaşlarımızın ifadeleri doğrultusunda ve sonrasında da tespit çalışmalarıyla büyükbaşta, küçükbaşta, arılı kovanda olan tespitlerimiz de sürmektedir. Çok önemli sayılabilecek, ülkenin gıda güvenliğini riske edebilecek herhangi bir gelişme ön tespitlerimiz olarak söz konusu değildir" diye konuştu.