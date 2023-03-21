Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 01:42, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 01:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.42'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.