Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 01:43, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 01:45
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.