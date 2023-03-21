İyiliği ve bereketi çoğaltalım

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 yılı Ramazan ayı faaliyetleri Ankara'da yapılan toplantıyla tanıtıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, faaliyetlere ilişkin bilgilerin yer verildiği sinevizyon gösterimiyle devam etti. Ardından bir konuşma gerçekleştirerek Türk milletinin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini, bu sebeple bu yılki Ramazan ayının özel bir anlam ve önem ifade ettiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın Ramazan temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirlediklerini söyledi.

YARDIMLAR HIZ KESMEDEN SÜRMELİ

Erbaş, afetlerin meydana geldiği ilk günlerde yüksek duyarlılık ve özveriyle adeta bir iyilik yarışına dönüşen yardımlaşma seferberliğinin bir zaman sonra zayıflayabildiğini aktardı. Yardım faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Erbaş, "Dayanışma şuurumuzu diri tutmalı, güçlendirmeli, maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmaya devam etmeliyiz. Özellikle Allah'ın mümin kullarına bir ikramı olan Ramazan ayında zekat, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

MUKABELELER OKUNACAK

Erbaş, "İrşat faaliyetlerimizde 'Ramazan ve Dayanışma' konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecektir. Vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'in içeriği hakkındaki bilgisini artırmak için müftülüklerce uygun görülen camilerimizde tefsirli mukabele programları yapılacaktır" dedi. Erbaş, müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kılınmasına bu yıl da devam edileceğini söyledi.

ALO 190 HATTI 7 GÜN HİZMET VERECEK

Ramazan boyunca vatandaşları bilgilendirmek için faaliyetler yürütüleceğini aktaran Erbaş, "'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı', Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Ramazan ayı münasebetiyle indirimli kitap kampanyası düzenlenecektir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'ramazan ve dayanışma' temalı kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu ramazan ayına özel web sitesi 'ramazan.diyanet.gov.tr' milletimizin hizmetinde olacaktır. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Ayrıca hocalarımız, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, konferans salonlarında, yerel tv, radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Hurafelerden ve ajitasyondan uzak durulmalı

Ramazan'da dini programların yoğun bir şekilde yapıldığına değinen Erbaş, bu tür programlarda zaman zaman dini duyguların istismar ve beklentilerin suistimal edildiğine dikkat çekerek, "Millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde yapılacak yayınlara, konuşulacak konulara özel bir hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Yapılan programlar, insanımızın doğru bilgiyle buluşmasına hizmet etmelidir; aydınlatıcı, birleştirici ve yapıcı olmalıdır. Hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Özellikle bireysel ve toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen, yaraların sarılmasına ve acıların teskin edilmesine katkısı olmayan her türlü tutum ve davranıştan özenle kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu.