AK Parti'den yurt dışına 160 seçim merkezi

AK Parti, yurt dışı seçmenlerin seçime katılma oranlarını artırmak ve desteklerini almak için seferberlik ilan etti. AK Parti yaklaşık bir yıldır, yurtdışındaki seçmenlere yönelik çalışma yapıyordu.

Yaklaşık 3,5 milyon seçmenin yaşadığı Avrupa ülkelerini heyetler halinde ziyaret eden AK Partililer, gurbetçilerle bir araya geliyordu. AK Parti, 2018 seçimlerinde yüzde 50 civarında kalan yurt dışındaki sandığa gitme oranının artırılmasına yönelik yeni girişim başlattı. Bu çerçevede 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında 160'tan fazla seçim koordinasyon merkezi açıldı. Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezine (SKM) AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak başkan olarak tayin edildi.