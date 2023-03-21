CHP'li belediye başkanları Ankara'da toplanacak

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediye başkanlarının 25 Mart Cumartesi günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplanacağını bildirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Torun, partili belediye başkanlarının seçim çalışmalarında aktif şekilde yer alacağını belirtti.

Torun, "Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Toplantımızı, 25 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Ankara'da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştireceğiz.

Toplantımızın tek gündemini 14 Mayıs seçimleri oluşturacak. Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Belediye başkanlarımız da kampanya döneminde, hem kendi bölgelerinde hem de kendi illeri dışında aktif bir seçim çalışması yürütecek. Partimizin tüm kadroları ve tüm belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta ülkemizde köklü bir siyasi değişimi sağlayacak, ülkemizi bu karanlıktan aydınlığa hep beraber taşıyacağız."