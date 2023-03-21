Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu;

Bakan Özer, şunları kaydetti;

Hatay'da 27 Mart'ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz.

Kapsamlı istişareler sonrası 4 ilde eğitim kademeli başlayacak.

Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.