Kovid-19 salgınında emekliliğini erteleyen doktor, kalp krizi sonucu vefat etti

Salgın süresince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde sorumlu hekim olarak görev yaptığı için Sağlık Bakanlığının onayıyla emekliliğini 2 kez erteleyen, bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konmasına rağmen görevine devam eden 68 yaşındaki Karahan, dün akşam saatlerinde Urla'daki evinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karahan için 23 Mart Çarşamba günü görev yaptığı hastanede tören düzenleneceği, cenazesinin İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde öğlen vakti kılınacak namazın ardından Menemen mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Karahan, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda İzmir'de yılın hekimi olarak seçilmiş, ödülünü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.