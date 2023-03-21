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YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2023 15:13, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 15:26
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YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Hatırlanacağı üzere, YÖK Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2018 yılında ALES'ten muaf olan 21 ön lisans programı aşağıda sıralandığı şekliyle belirlenmişti.

1- Aşçılık
2- Atçılık ve Antrenörlüğü
3- Avcılık ve Yaban Hayatı
4- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
5- Çini Sanatı ve Tasarımı
6- Deri Konfeksiyon
7- Deri Teknolojisi
8- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
9- Endüstriyel Cam ve Seramik
10-Geleneksel El Sanatları
11-Halıcılık ve Kilimcilik
12-Kozmetik Teknolojisi
13-Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
14-Oto Boya ve Karoseri
15-Otobüs Kaptanlığı
16-Özel Güvenlik ve Koruma
17-Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
18-Seramik, Cam ve Çinicilik
19-Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
20-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
21-Sualtı Teknolojisi

Buna göre, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." hükmü uyarınca belirlenen 21 programa atanacak kişilerin ilgili muafiyet alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak kaydıyla ALES şartı aranmaksızın öğretim görevlisi kadrolarına atanmalarına imkan verilmişti.

Aradan geçen zaman zarfında; ALES'ten muaf olan programların bazı üniversiteler tarafından akademinin iş kapısına döndürüldüğünü, ilgili muafiyet alanında tecrübesi bulunmayan kişilerin ALES şartı olmaksızın öğretim görevlisi kadrolarına atandığını, ALES muafiyeti kararının yanlış uygulandığını ve bu durumun usulsüz alımlara neden olduğunu birçok yazımızda dile getirmiştik.

Bazı yazılarımız şunlardır:
"Hatalı ALES Muafiyetlerindeki Israr Sürüyor"
"Üç Benzemez Bölüm ve Hatalı ALES Muafiyeti Kararı"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 8 Mart 2023 tarihli Yürütme Kurulu Kararı gereğince, ALES muafiyeti tanınan 21 programın sayısı 8'e düşürüldü.

ALES muafiyeti kararı devam eden programlar şu şekilde;

1. Atçılık ve Antrenörlüğü
2. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
3. Otobüs Kaptanlığı
4. Özel Güvenlik ve Koruma
5. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
6. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
7. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
8. Su Altı Teknolojisi

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