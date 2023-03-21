Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Enise Gürsoy (23), bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulundu. Raporda Gürsoy'un, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu kazaya neden olduğuna yer verildi.
Kaza, geçen yıl 28 Ekim'de Bağdatlı Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana
geldi. Y.Ö. yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına
geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde
görevli hemşire Enise Gürsoy'a, çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gürsoy, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede,
doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Enise Gürsoy, görev yaptığı hastanenin
Üroloji servisinde düzenlenen törenle uğurlandığı memleketi Sakarya'da toprağa
verildi.
Kaza sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü Y.Ö., bir süre sonra serbest
bırakıldı.?
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin sürdürülen soruşturmada; bilirkişi
incelemesinde hemşire Enise Gürsoy, 'asli kusurlu' bulundu. Raporda Gürsoy'un,
kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu
kazaya neden olduğuna yer verildi.
Raporda, "Yaya Enise Gürsoy, 2 yönlü yola girerek karşıdan karşıya geçmeden
evvel yolun her iki yönünü de trafik akışı bakımından yeterince kontrol etmesi,
geçiş yönüne göre sağ tarafından gelip yaklaşmakta olan otomobilin mesafe ve
seyir durumunu gözetmesi, ilk geçiş hakkını bu otomobile vermesi gerekirken
bu hususlara riayet etmemiş.
Kontrolsüz şekilde çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı; bu suretle kendi
can güvenliğini tehlikeye düşürerek sağ tarafından yaklaşan aracın çarpmasına
maruz kaldığı olayda, asli kusurludur" denildi.