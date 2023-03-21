İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 24 Mart'a uzatıldı
İYİ Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurularında süre 24 Mart'a kadar uzatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 17:38, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 17:47
İYİ Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 15 Mart'ta başlayan ve 22 Mart'ta biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvurularında sürenin, yoğun talep dolayısıyla 24 Mart Cuma günü saat 19.00'a uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.