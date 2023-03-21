Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine tepki

Hasta ambulanstan indirilip belediyenin hasta nakil aracı haczedildi
Hasta ambulanstan indirilip belediyenin hasta nakil aracı haczedildi
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!
Sponsorlu İçerik
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Seçime doğru altına hücum
Seçime doğru altına hücum
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi, hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 19:07, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 19:07
Yazdır
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine tepki

Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, son bir asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel ve taşkınların, milleti sarstığını ve acıya boğduğunu anımsattı.

Türk milletinin, karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri hep birlikte aşma iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeyde sergilediğini belirten Bahçeli, "bugüne istikrar, yarına huzur" telakkisinin, "hep birlikte başarma" kararlılığıyla taban ve temel bulduğunu, "milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşama" tercihinin, kahraman ecdadın ve şanlı tarihin ihmal ve inkar edemeyeceği kutsal bir emaneti olarak maşeri vicdana yerleştiğini dile getirdi.

Devlet Bahçeli, felaketlerin derin yaralarını sarmak, kayıpların ızdırap veren izlerini silmek amacıyla "yeni yüzyılda yeni bir hayat ve Türkiye'yi hep birlikte kurma" seferberliğinin, bütün imkanlar eşliğinde harekete geçtiğini, bu süreçte devletin milletiyle el ele verdiğini, "her şeyden önce Türkiye" ahlak ve erdeminin öne çıktığını, öncü ve önder bir boyut kazandığını ifade etti.

Türkiye ve Türk milletinin sevdalarının burçları olduğunu, "önce ülkem ve milletim" kavrayışının hayata, hadiselere ve siyasete bakışlarının ana fikri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız, büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Yıkıntılar arasından güvenli, dayanıklı, insanca yaşama müzahir konutlar, bir yıl içinde hak sahiplerine, inşaları tamamlanarak mutlaka teslim edilecektir. Bu taahhüt, cumhurun bizzat ulaşacağı hedefidir. Kardeşliğimizin ikram ve itibarı, ağır meselelerin üstesinden gelmek için yegane güç kaynağımızdır.

Baharı karşıladığımız bu seneki Nevruz Günü'nde kalplerimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz buruk olsa da Türkiye'yi yeni baştan ihya ve imar etme gayemiz, tıpkı demir dağları eriten tarihi irade kadar kudret ve kuvvet içermektedir."

Nevruz'un, asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adı olduğunu anımsatan Bahçeli, bugünkü sıkıntılı günlerde Nevruz'un gerçek mana ve mesajına çok ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

- "Nevruz gerçekten köklü bir kucaklaşma fırsatıdır"

Bahçeli, yalnızca bir mevsim döngüsü olarak yorumlamanın yetersiz kalacağı Nevruz Bayramı'nın, aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsali olduğunu vurguladı.

Bu kutlu günün, ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını, tazelenmiş umutlarla, tırmanmış heyecanlarla geleceğin kavranmasını vaaz ve vadettiğini dile getiren Bahçeli, Nevruz'u, "bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımı" olarak niteledi.

Türkiye'nin geleceğini, Nevruz'un bereketli çehresiyle, birlik çağrısıyla kuracağını ve muhakkak başarılı olacağını kaydeden Bahçeli, "Aynı zamanda binlerce yıllık tarih süreci içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve tasada, ortak geçmiş ve gelecek paydasında buluşturan Nevruz, gerçekten de köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Bu kadim kültürel mirasımız, milli birlik ve beraberliğimizin kaynaklarından birisidir. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla kutlanan bu günde başlıca dileğim, milletimizin birlik ve dirliğinin ebediyete kadar vasıl olması ve dünyanın her yerinde barışın, esenliğin ve istikrarın hakim olmasıdır." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak özel ve önemli bir yeri bulunan Nevruz Bayramı'nın taşıdığı derin anlamın, Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını ve müteakip asırlarda kademe kademe sıçrayışını ifade ettiğini aktardı.

- "Bölücü emellere geçit vermeyecektir"

Balkanlar'dan Sibirya bozkırlarına kadar uzanan görkemli bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un, geçmişle bugün arasında çok önemli kültürel bir köprü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yakılan ateşler, tutuşan eller, çarpan yürekler, neşe saçan gözler, gülümseyen yüzler, müşfik vicdanlar, reddedilen ihtilaflar, dışlanan kötü emeller, Nevruz'un kültürel dokusunu, tarihsel doğasını gözler önüne çıkarmaktadır. Nihayetinde ümidimiz ve tesellimiz de budur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı inanç, aynı irade, aynı hissiyatla bir araya gelen milli gönüller, bu coğrafyayı vatan yapmış ve sonsuza kadar var olacağımızı da cümle aleme ispat ve ilan etmişlerdir. Beraber ağlayıp birlikte gülen, bayram günlerinden yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan aziz millet fertleri, inanıyorum ki hiçbir şart altında bölücü emellere geçit vermeyecektir."

Nevruz'un, milli kader ortaklığının ve kardeşlik bağlarının mihenk taşı ve parlayan sembolü olduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı şekilde bölücülerin, gayrimilli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür. Nevruz'u, şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler, zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklardan başkası değildir.

CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir alandan çıkarak, kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden milletimizin istikbalini aydınlatması, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünü açması samimi dileğimdir."

- "Aziz milletimin, tüm soydaşlarımızın bayramını kutluyorum"

Deprem ve sel afetlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlara şifa dileyen Bahçeli, "Çok geniş bir coğrafyada varlık mücadelesi veren aziz milletimin ve tüm soydaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor, hepsine birden sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür temenni ediyorum. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan bu yeni günün, barış, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, yarın karşılayacağımız Ramazan-ı Şerif'in, aziz milletimize ve Türk-İslam alemine mübarek olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Basra'dan Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilecek
Erdoğan: Basra'dan Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilecek
İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 24 Mart'a uzatıldı
İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 24 Mart'a uzatıldı
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif Komisyonda görüşülecek
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif Komisyonda görüşülecek
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Kılıçdaroğlu: Her önüne gelen müteahhitlik yapamayacak
Kılıçdaroğlu: Her önüne gelen müteahhitlik yapamayacak
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Soda ile ilgili kritik uyarı!

Soda ile ilgili kritik uyarı!

Hazmı kolaylaştırdığı için her mevsim tüketilen sade soda ile ilgili Amerikalı uzmanlardan korkutan açıklama geldi.