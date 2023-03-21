Erdoğan: Basra'dan Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi hayata geçirilecek
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(Irak'la) Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 19:17, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"(Irak'la) Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz."
"Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum."
"Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir."
"Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık."