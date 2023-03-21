Kaybolan denizcinin cesedi 6 ay sonra balıkçı ağlarına takıldı

Doğanyurt ilçesinin yaklaşık 1 kilometre açığında balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı. Cesedi tekneye çıkaran balıkçılar, ilçeye dönerek, durumu emniyete bildirdi.

Yapılan incelemede, cesedin üzerinden, geçen yıl 26 Eylül'de Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Doğan Çelen'in (39) kimliği çıktı.

İlçeye gelen yakınları cesedin Çelen'e ait olduğunu teşhis etti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Balık tutmak için İlyasbey köyü yakınlarında denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Çelen'in teknesi bir süre sonra Kerempe Feneri mevkisinde bulunmuş, yakınları durumu jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmasına rağmen, Doğan'ın cesedine ulaşılamamıştı.