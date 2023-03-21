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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 20:46, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 21:00
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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 3 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmen, 2 eski polis kolej öğrencisi, 1 polis okulu öğrencisi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye götürülen şahıslardan, 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şahıs ise serbest bırakıldı.

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