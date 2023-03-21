Diyanet murakıpları özlük haklarının düzenlenmesini istiyor

Murakıplıklar Diyanet İşleri Başkanlığında taşra teşkilatında Camilerin ve Kur'an Kurslarının denetimi ve burada çalışan görevlilerin inceleme/soruşturma gibi iş ve işlemlerini yapmakla sorumludur.

Bu kadrolar, 1 Temmuz 2010 yılında yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu ile lağvedilmiş, ancak taşrada görülen denetim ve rehberlik eksikliği sebebiyle 23/8/2011 Tarih ve 653 sayılı KHK neticesinde geri getirilmiştir.

Ancak murakıplar, 2010 yılında yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı'nda tüm kadrolara yapılan kanuni ve maddi düzenlemelerden yararlanamamıştır.

Kanun ile kaldırılan kadronun tekrar kanun ile getirilmesinin gerekmesi sebebiyle yıllardır Kanuni düzenlemenin yapılmasını bekleyen Murakıplar, kendileri gibi taşrada denetim görevini üstlenen ve kısmen aynı işi yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Eğitim Müfettişleri gibi unvanlardan özlük hakkı olarak çok geride kalmışlardır.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığında tüm kadrolara uygulanan kariyer basamakları (Uzman Vaiz,Uzman İmam,Baş Müezzin gibi), KHK ile yapılan düzenleme sebebiyle Murakıplara uygulanmamıştır.

Murakıplık görevini Türkiyenin her yerinde ifa edenler, seçim öncesinde birçok kesime uygulanan kanuni düzenlemelerden yararlanmak istemekte ve emsal işleri yapan diğer kurumlardaki meslek kadrolarıyla aynı özlük haklarına ve güvenceye sahip olmak istemektedirler.

Bu sebeple Murakıplar kadrolarının İl Müfettişliği kadrosu olarak değiştirilmesini talep etmektedir.

