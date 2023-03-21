Babasının cenaze törenine polis şapkasını takarak katıldı
Tokat'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Servet Yalçındağ için düzenlenen törene 7 yaşındaki Muhammed babasının polis şapkasını takarak katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2023 21:27, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 21:45
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Servet Yalçındağ (48) sabah saatlerinde evinde rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.
Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yalçındağ'ın
cenazesi Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Törene 7 yaşındaki Muhammed
Tuna, babasının polis şapkasını takarak katıldı. Ablasına sarılarak gözyaşı
döken Muhammed, cenazeye katılanları duygulandırdı. Okunan duaların ardından
4 çocuk babası Yalçındağ'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.
Törene; Tokat Vali Vekili Osman Sarı, İl Emniyet Müdür Vekili Erden Uzun, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.