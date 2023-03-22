AK Parti'de milletvekilliği başvuruları 5 bine yaklaştı

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için biri il, altısı ilçe olmak üzere yedi belediye başkanı istifa etti. Ağrı, Ordu-Mesudiye, Aydın-Kuyucak, Giresun-Göreli, Muğla-Seydikemer, Kütahya-Simav, Sakarya-Geyve belediye başkanları vekillik için görevi bıraktı. Bunun yanı sıra 29 il başkanı da vekil aday adaylığı için istifasını genel merkeze sundu.

İzmir, Samsun, Mersin, Muğla, Gaziantep, Eskişehir, Tekirdağ, Gümüşhane, Yalova, Çorum, Isparta, Kırklareli, Bartın, Mardin, Kilis, Sivas ve Karabük il başkanları da istifa edenler arasında. AK Parti'de aday adayları ön başvurularını internet ortamında yapabiliyor. Daha sonra genel merkez ve il başkanlıklarına giden adaylar, 6 maddelik taahhütnameyi imzalayarak süreci tamamlıyor. Başvurular sonrası yapılacak olan e-Temayül ise pazar günü 10.00 ve 16.00 saatlerinde arasında gerçekleştirilecek.

EMRAH ÖZCAN