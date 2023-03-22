AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir

AK Parti'de üç dönem üst üste milletvekili olanların büyük bölümünün yeniden aday yapılmayacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti'deki üç dönem kuralına takılan 70'ten fazla milletvekili bulunuyor. AK Parti tüzüğüne göre üç dönem üst üste milletvekilliği yapanlar, bir dönem ara vermeden yeniden milletvekilli olamıyor. Ancak bu konuda, istisna uygulanabiliyor. 14 Mayıs'taki seçimlerde üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kararını verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, yakın kurmayları ile yaptığı değerlendirmede "Büyük oranda üç dönem kuralı uygulanacak. Ama topluca aday yapılmama gibi bir durum yok. Bazı istisnalar olabilir.

YÜCEL KAYAOĞLU