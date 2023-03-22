45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, 2 bin 218 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 45. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da, 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'na dair açıklamalarda bulundu.
6 ay önce 4 Ekim'de yine Adana'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Soylu, "
Adana İl Emniyeti'miz ve Jandarma'mız durmadılar. Yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular" dedi.
Çalışmalar neticesinde bu sabah 05.00 itibarıyla harekete geçildi. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, 244 şüpheliden 212'si gözaltına alındı.
Emniyet ve Jandarma'nın birlikte yürüttüğü bu operasyonda 2 bin 218 personel ve 30 dedektör köpek görev aldı.
Bakan Soylu,
"Uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Kökünü kurutana kadar da mücadeleye inancımız devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu illete teslim etmeyeceğiz"sözlerini kullandı.