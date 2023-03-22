Ekonomi devi ülkelerde afet faturasını devlet ödemiyor!

Türkiye son yıllarda büyük doğal afetlerle karşılaştı. Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi; Rize, Artvin, Giresun sel felaketleri ve Antalya orman yangınlarında binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu felaketlerin faturası yüz milyarlarca doları buldu. Birçok kişi evini ve işini kaybetti. Tarım alanları kullanılmaz hale geldi. Binlerce hayvan telef oldu. Ancak devlet tüm bu yaşanan felaketlerde vatandaşını yalnız bırakmadı. Mağdurların yıkılan evlerinin yerine yenisi yapıldı, borçlar silindi, faizsiz kredi verildi. işsiz kalanlara iş bulmaları ile ilgili imkanlar tanındı. Üretimi yeniden canlandırmak adına çiftçilere destekler verildi. Üstelik tüm bu imkanları karşılıksız gerçekleştirdi.

KAAN ZENGİNLİ