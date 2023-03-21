10 Adımda E-Ticaret Sitesi Kurun E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

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Şirket Kurun

İşlemlerinizi yasal olarak sürdürebilmeniz için bir şirket kurmanız ve ödemeler de dahil olmak üzere birçok yasal süreci şirketiniz aracılığıyla gerçekleştirmeniz gerekir.

Özellikle e-ticarete yeni başlayan kişi veya kurumlar için şahıs şirketi mantıklı bir seçim olabilmektedir.

Şahıs şirketinin yanı sıra tercih edebileceğiniz farklı şirket türleri de aşağıdaki gibi listelenebilir:

Anonim Şirket

Limited Şirket

Kollektif Şirket

Komandit Şirket

Kooperatif Şirket

Ürünlerinizi Tedarik Edin

E-Ticaret sitenizde satışını gerçekleştireceğiniz ürünleri seçtikten sonra tedarik edeceğiniz satıcıyı da belirlemeniz gerekir. Tedarik edeceğiniz ürünlerin kaliteli olması ve teslimat esnasında herhangi bir zarar görmemesi oldukça kritiktir.

Tedarik edeceğiniz ürünlerin kalitesi müşteri memnuniyeti yaratmıyorsa veya ürünler hasarlı bir şekilde teslim ediliyorsa dönüşüm oranlarınızı haliyle satışlarınızı olumsuz etkileyecektir.

Ürün Görsellerinizi Hazırlayın

Ürünlerinizi tedarik ettiniz ve sırada kullanıcılara bunları nasıl sunacağınız var. E-Ticaretin temel mantığı fiziksel bir mağaza yapısına dayanmadığından, ürünlerinizi online ortamda sergilemeniz gerekir.

Ürün görsel kaliteniz kadar, fotoğraf açılarınız ve ürünün kullanıldığı alanlardan örnekler vermek son derece kritiktir. Stokta bulunduracağınız ürünler için detaylı ve profesyonel ürün fotoğrafları çekmeniz satışlarınızı da bir hayli artıracaktır.

Ürün Fiyatlandırmalarını Planlayın

Satmayı düşündüğünüz ürünün fiyat piyasasına hakim olmanız gerekir. Rakip analizi bu noktada çok önemlidir. Rakip fiyatlandırmalardan yola çıkarak ortalama bir ürün fiyatı belirleyebilirsiniz. Böylelikle ürün fiyatlarınız piyasanın aşağısında veya üzerinde kalmayacaktır. Bu da satış ve dönüşüm oranlarınıza etki edecektir.

En basit şekilde ürün fiyatı hesaplamak için ürün maliyeti üzerine belirlediğiniz kar marjını ekleyebilir ve satış fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Örneğin, ürün maliyetiniz 200 TL ve siz %50 kar marjı eklemek istiyorsunuz. Bu durumda ürünün satış fiyatınız 300 TL olacaktır.

Kullanacağınız E-Ticaret Altyapısını Belirleyin

E-Ticaret yapmak istiyor fakat yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz e-ticaret altyapısı ile işlerinizi ilerletmek oldukça pratik bir yöntem olacaktır. Hazır e-ticaret paketi, işlemlerinizi oldukça kısa sürede ve profesyonel ilerletmenizi sağlar.

Eğer internetten satış yapmak ve kendi e-ticaret sitenizi kurmak istiyorsanız altyapı seçimi üzerinde detaylı bir şekilde düşünmelisiniz.

Doğru bir e-ticaret altyapısı ihtiyacınız olan tüm hizmetleri sizlere sağlar. Böylelikle satışlarınızı ve organik trafiğinizi artırabilirsiniz.

Domain Edinin

E-Ticaret sitenizi kurarken sadece bir altyapıya sahip olmak yeterli değildir. Çünkü sitenizin bir domain, yani alan adına ihtiyacı bulunur.

Alan adı, e-ticaret sitenizin internetteki adresi ve ismi olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple domain seçimi yaparken marka isminizi göz önünde bulundurarak seçim yapmanız oldukça önemlidir.

Hosting de kuracağınız e-ticaret sitesinin barınacağı, sunucu hizmetine verilen isimdir. Hostinger, GoDaddy ve Turhost gibi markalardan domain ve hosting hizmeti satın alabilirsiniz.

E-Ticaret Sitenizi Tasarlayın

E-Ticaret sitenizi tıpkı fiziksel mağazalarda olduğu gibi işletmenize uygun ve özgün bir şekilde tasarlamanız gerekir. Hizmetinizi ve ürünlerinizi ön plana çıkarmak için sade, temiz bir tasarım diline sahip olmanız son derece önemlidir.

Müşterilerinizin sitenizde daha fazla zaman geçirmesi için kullanıcı deneyimini üst seviyede tutmaya özen göstermelisiniz. Kullanımı kolay ve sade bir tasarıma sahip e-ticaret siteleri daima dönüşüm oranlarınızın artmasına katkı sağlayacaktır.

E-Ticaret Sitenize Ürün Girişlerini Yapın

Ürün bilgilerinizi ve detaylarınızı girmeniz, kullanıcıların ürünün boyutu veya kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Satın alma kararının sonuçlanabilmesi için kullanıcının detaylı bilgiye ihtiyacı bulunur.

Bu sebeple; ürün boyu, derinliği, genişliği, kullanılan malzeme, kumaş, diğerlerinden ayrıldığı noktaları son derece dikkatli ve detaylı anlatmanız gerekir.

Ödeme Yöntemleri ve Kargo Süreçlerini Belirleyin

E-Ticaretin geleneksel ticaretten ayrıldığı bir diğer nokta da kargo ve ödeme yöntemleridir. Ödemeler genel itibariyle online olarak alındığından, güvenilir bir ödeme sistemi kullanmanız son derece kritiktir.

Kargo ise müşteri memnuniyetinin devreye girdiği ve satıştan sonra başlayan ilk operasyonel süreçtir. Haliyle hiçbir kullanıcı maddi bir bedel ödediği ürünün geç veya hasarlı teslim edilmesini istemez. Bu sebeple kargo süreçlerinin hızlı ve hasarsız olması, müşterilerinizin markanıza duyacağı sadakat potansiyelini artırır.

Entegrasyonları Tamamlayın

Özellikle pazaryeri entegrasyonlarını kullanarak, online pazaryerlerinden kendi e-ticaret sitenize müşteri çekebilirsiniz.

Türkiye'nin popüler pazaryerlerinde de faaliyet göstermek, satışlarınıza ve marka bilinirliğinize de katkı sağlayacaktır.

Ayrıca e-ticaret sitenizde gerçekleştireceğiniz ön muhasebe ve e-fatura entegrasyonları sayesinde yönetim sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. E-İhracat entegrasyon seçenekleri sayesinde de markanızı tüm dünyaya açabilirsiniz.

Tüm bu entegrasyonlar ve otomasyonlar sonucu e-ticaret siteniz kullanıma hazır hale gelecektir.

