Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
50.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AYM'den HDP'nin talebine ret
AYM'den HDP'nin talebine ret
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
YSK'dan Erbakan ve Uzan'a kötü haber
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık için bugün başvuracak
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Seçime doğru altına hücum
Seçime doğru altına hücum
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Mehmet Şimşek: Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam Fed'in yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 09:16, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 09:17
Yazdır
Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün Fed'in açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.

Emtia tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, haftanın ilk yarısında altının ons fiyatı yüzde 2,5 gerileyerek 1.940 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da UBS'in Credit Suisse'i satın almasıyla başlayan olumlu seyir pay piyasalarında etkili olmayı sürdürürken, bölgede gözler yeniden enflasyon gündemine çevrilmeye başladı.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel bir gazeteye verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede inatçı olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalarda para politikasına ilişkin olası ipuçları aranacak.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,53 yükseldi.

Asya borsaları da küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Japonya'da hükümet artan enerji maliyetlerine tedbir olarak düşük gelirli ailelere 30 bin yen yardım yapacağını duyururken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri Ukrayna krizinde çatışmaların durdurulması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 altında 4.906,63 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0306'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0360 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı TÜFE ve ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ödemeler dengesi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 74,69 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 74,69 dolar
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
Ekonomi devi ülkelerde afet faturasını devlet ödemiyor!
Ekonomi devi ülkelerde afet faturasını devlet ödemiyor!
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Borsa günü yüzde 1,38 değer kaybederek kapattı
Borsa günü yüzde 1,38 değer kaybederek kapattı

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı

TBMM kapanmadan önce taleplerimiz karşılanmalı
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.