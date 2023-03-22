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İkinci elde kredi bilmecesi

Otomotiv piyasasında seçim öncesi satışların hız kesmeden devam ettiğini ancak sıfır araç bulamayan vatandaşların ikinci el araçlara yöneldiğinin altını çizen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Şu anda sıfır araç satan bayii yok" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Mart 2023 09:24, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 09:38
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İkinci elde kredi bilmecesi

Dünya'dan Mehtap Halıcı'nın haberine göre;

Maalesef arz talebi karşılamıyor. Bayilerde sıfır araç bulamayan vatandaşta sıfır fiyatına ikinci el araç satın alıyor. Vakti olanlar 3-5 ay bekleyip sıraya giriyor ancak beklemeyen vatandaş ikinci ele yöneliyor. Ayrıca stoklama durumu var. Bu sebeple de ikinci el daha fazla rağbet görüyor" dedi.

Çip sorununun devam ettiğine de vurgu yapan Aydın Erkoç, tüm dünyanın elektrikli araçlara döndüğünü ve bir elektrikli araba için 2000 - 2500 adet çip kullanıldığını söyledi. Erkoç, "Ne kadar elektrikli araç o kadar çip anlamına geliyor.

Türkiye'de üretilen TOGG da buna dahil. Bu çipi de Çin, Güney Kore gibi birkaç ülke üretiyor. Gün geçtikçe talep artıyor arz da eksiye düşüyor diye konuştu. Erkoç, seçimden sonra dolar-euro ve faizlerin ne olacağını öngöremediklerini belirterek, normal şartlarda yaz aylarının otomobilin en çok satıldığı aylar olduğunu sözlerine ekledi.

Erkoç: Herkes otomobil satıyor

Sektörün en büyük sorunun araç alım-satımı ticareti yaptığını belirten Aydın Erkoç, "Bayilerde araç bulunmamasının sebebi bu. Bu işi mesleği olmadığı halde yapanlar, bayilerden sıfır arabaları alıyorlar ve bu arabaları vergi ödemeden karıyla satıyorlar.

Bunun önüne bir an önce geçilmesi lazım. Ticaret Bakanlığı'nın 1 takvim yılı içinde 3 araçtan fazla satılamaz deniyor ancak bu yönetmelik uygulanmıyor. Galericilere gerekli cezalar kesiliyor ancak ek iş yapanlara ceza uygulanmıyor. Maalesef kümesteki tavuklara bir şey yapabiliyorsunuz ama yayılan tavuklara bir şey yapamıyorsunuz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçların ticari faaliyet yapan kişiler tarafından satın alınıp sıfır kilometre satılmasının önüne geçebilmek için 6.000 kilometre düzenlemesini hayata geçirdiklerini söyleyen Aydın Erkoç, bayilerden stok halinde yüklü miktarda araç alanların başka sektörlerin insanları olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Ticaret Bakanlığı'na ulaştık.

Bunlara yasak getirilseydi piyasada araç fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilirdi. Bayilerden araçları yüklü miktarda alanlar halıcı, boyacı, gıdacı gibi sektörlerin insanları."

Bankalar kredi vermiyor

Seçim öncesi vatandaşın daha kolay alabileceği 1000 motor ve 1600 motor araçların tercih edildiğini ifade eden Erkoç, sebebini şöyle anlatıyor: "Bankalar kredi vermiyor. Daha önce 60 aya kadar kredi veren bankalar yaklaşık bir aracı satın alırken yüzde 30'unu ödeyip yüzde 70'ini banka kredisi şeklinde veriyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum oldu. Satın alacağınız aracın büyük kısmını kendiniz karşılıyorsunuz. Bankalar yüzde 30'a da 12 ayla 24 ay arasında kredi veriyor."

Otomotivde hareketlilik başladı

Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, otomotiv pazarında hem birinci hem de ikinci el hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekti. Mart ayında pazarın özellikle sıfır yeni nesil araçlarda 100 bin adedin üzerinde tamamlayacağını belirten Gülan, "Pazar 100 binin üstüne çıkacak. Hemen Ramazan ayının sonunda bayramla beraber kiralama ve tatil dönemi başladı. Günlük kiralama şirketleri de araba almaya başlıyor. İkinci ele de sıfıra da talep var" diye konuştu.

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