AYM'den HDP'nin talebine ret
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapma" başvurusunu reddetti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2023 09:59, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 10:22
argıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada son dakika gelişmesi yaşandı.
Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırmış, HDP'nin kapatma davasında sözlü savunma tarihini ise partinin talebi üzerine 11 Nisan'a ertelemişti. HDP, sözlü savunmanın seçim sonrasına ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "Sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın" talebini bugün Genel Kurul'da görüştü. Yüksek Mahkeme, HDP'nin bu talebini oybirliğiyle reddetti.