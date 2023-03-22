Emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Milyonlarca emekli Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan Bayramı öncesi ödenecek Bayram İkramiyesi'ne yapılacak zammı beklemeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geliyor.

Bayram İkramiyesi en az 5 bin 500 TL olmalı

TÜED Başkanı Ramazan Ergün, geçtiğimiz günlerde Bayram İkramiyesi için ne kadar zam beklediklerini açıklamıştı. Ergün, emekli bayram ikramiyesi zamlı ile ilgili en somut talebi gündeme getirdi. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığı seviyesine gelmesi gerektiğini belirten Ergün, bayram ikramiyesinin en az 5.500 TL olması gerektiğini ifade etti.