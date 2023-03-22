Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 'Birol Erdem' kararının gerekçesi yayımlandı
Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı ve Bakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem hakkında verilen Beraat kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından düzenlenerk onanmıştı. Ceza Genel Kurulu'nun 'düzelterek onama' kararı Yargıtay'ın internet sitesinde yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2023 10:30, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 10:41
Yargıtay ilk derece 9. Ceza Dairesi tarafından Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı ve Bakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem hakkında FETÖ'den 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan beraat kararı vermişti.
Yargıta Ceza Genel Kurulu temyiz incelemesinde beraat kararı hakkında 'düzeltilerek onama' kararı vermişti.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat kararının 'düzelterek onanma' kararı gerekçesi Yargıtay'ın internet sitesinde yayımlandı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gerekçeli kararına ulaşmak için Tıklayınız.