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İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 126 bin 43 adetlik satış gerçekleşti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 11:14, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 11:15
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İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 126 bin 43 adet oldu.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 348 bin 330 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 13 arttı.

İlanı yayınlanan araçların yüzde 36'sı satıldı. Böylece geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 126 bin 43 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Ocak-Şubat 2023 dönemi toplam satışlara bakıldığında ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 20, satışlarda yüzde 41 artış gerçekleşti.

- Fiyatlar da yükseldi

İkinciel online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 31 markanın 165 modeline ait 2 bin 32 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 250 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

- Satışlarda en büyük pay dizelin

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Şubat 2023'te en yüksek payı 79 bin 818 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 71 satışla benzinli ve 2 bin 704 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 2 bin 157, ikinci el elektrikli otomobil satışları 293 oldu.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, şubat ayında C-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payı yüzde 10, D-SUV segmentinin payı da yüzde 8 artış gösterdi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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