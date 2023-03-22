'Polisin sağduyusu Nevruz etkinliğinde olaylar çıkmasını engelledi'

Dün Diyarbakır'da Nevruz etkinliği yapıldı. HDP'nin organize ettiği etkinlikte büyük bir olay çıkmadı.

Ancak Alman Deutsche Welle Türkçe Muhabiri Felat Bozarslan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Felat Bozarslan, toplanan kalabalığın içindeki bir grubun saatlerce polisi tasladığını, sanki polisin kalabalığa müdahale etmesi için provokasyonda bulunduğunu ancak polisin sağduyulu davranarak olayların büyümesini engellediğini belirtti.

Bozarslan, "Ancak gözümle gördüğüm şu ki, polis saatler süren taşlamaya karşı sağduyulu davranmayıp müdahale etseydi o alanda yüzlerce kişi yaralanacak, belki ölüm olacak ve etkinlik yarıda kesilecekti. Bu yazdığım belki çoğu insanın hoşuna gitmeyebilir ama doğruları yazmak insanlık vazifesi.... Diyarbakır polisinin sağduyusu büyük olayları önledi. Simdi şunu sormak gerekir; Ortada hiç sebep yokken, bir gerginlik yokken, kim, niye polisleri kışkırtmak için bu sistematik taşlı saldırıyı organize etti. Bu provokasyonu kim yaratmak istedi?" dedi.

Felat Bozarslan bir takipçisinin, halkın metrelerce yükseklikteki telden rahatsız olduğu için bunu yaptığını iddia edince "Olayların başından sonuna kadar oradaydım. Öyle değildi. Polis bir kaç kez sprey gaz sıktı. Ama taşlamalar iyice kontrolden çıktıktan sonra. Normal şartlarda önceki senelerde o teller olmadığı için ciddi olaylar oldu. Ayrıca saldıran halk değildi, küçük bir gruptu" dedi.