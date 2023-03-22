Millet İttifakı partileri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvuracak
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuracak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 13:02, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 13:04
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuracak.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylık başvurusu, saat 14.00'te yapılacak.
CHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.