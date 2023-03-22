Mesut Özil'den futbolu bırakma kararı

Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını duyurdu.

34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.

Sezon başında Başakşehir'e transfer olan ancak bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Almanya'da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sezon başında Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu, sadece 8 maçta oynayabildi ve herhangi bir skor katkısı veremedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Mesut Özil, son zamanlarda yaşadığı sakatlıkların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

MESUT ÖZİL'İN KARİYERİ

Futbola Schalke altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008'de 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu.

İki yıl sonra Real Madrid tarafından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Özil, 2013'te 47 milyon Euro'ya Arsenal'e geçti. İngiliz ekibinin efsaneleri arasında giren Özil, Mikel Arteta'nın takımın başına geçmesi sonrasında gözden düştü.

2014 Dünya Kupası'nı Almanya ile kazanma başarısı gösteren Özil, Real Madrid formasıyla 2011-12 sezonunda La Liga, 2010-11 sezonunda İspanya Kupası ve 2012-13 sezonunda İspanya Süper Kupa'sını kazandı. Arsenal ile 2014, 2015, 2017 ve 2020'de FA Cup şampiyonluğu tadan Özil, 2015 ve 2016'da Community Shield zaferi yaşadı.