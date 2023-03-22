Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 15:26, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 15:54
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.