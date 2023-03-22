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Akşener, Karamollaoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 15:47, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 15:47
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Akşener, Karamollaoğlu ile görüştü

Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin, "Milletvekili listesini mi görüştünüz" sorusuna, "Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili." yanıtını verdi.

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