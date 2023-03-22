İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bizi pusu kuruldu

İYİ Parti'de krize neden olan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürülmüştü. Yavuz Ağıralioğlu gazetecilere açıklama yapıyor. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Muhalefeti kirletecek dedik ama...

"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti.

İktidar olmak için bakanlık dağıtmak...

Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

Nelere karşı çıktık?

Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

Masada, ümitlerine pusu kurulmuş partiyiz

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İyi Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik.

İktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz

- İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti.

İktidar yapınca kızdıklarınızı yapıyorsunuz

- Siyaset, yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siz dün iktidar yaptı diye kızdıklarınıza, kendiniz de alet olup benzerseniz, o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız mücadele etmenin ne önemi var. Ben bugün bu itirazları yapıyorum, sebebi şudur: 5 yıl sonra milletim bizi bağışla biz kandık dememek için söylüyorum.

3 günde 30 yıllık küfür ettiniz

- Meral Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz.

Elinize güç geçince bize ne yapacağınızı gösterdiniz

- CHP'nin yaşadığı bu kazanabiliriz duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye 3 günde 25 yıllık küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken tahammül eşiklerinin olmadığını gösteren insanlarsınız.