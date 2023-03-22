Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'ye tepki

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki durumla ilgili, "Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar, kayıkçı kavgasından ibarettir." denildi.

İki kulübün de günü kurtarma çabasında olduğu, hakem yönetimlerinin ise futbolun marka değerine zarar verdiği savunulurken, şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki bu tavırlarını sezon başından beri sürdürmektedirler. İki kulübün izledikleri bu yol, Türk futboluna zarar vermektedir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yi etki altına almaktır. Tartışılması ve konuşulması gereken durum, depremden kaynaklı ortaya çıkan Süper Lig'in puan sisteminin nasıl olması gerektiğidir. Ne yazık ki gündem, planlı ve kasıtlı olarak değiştirilmektedir. Verdikleri veya vermedikleri kararlarla neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler, futbolumuzun kanayan yarası durumundadır. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün, futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir. Günümüzde, diğer kulüplerin başkan ve yöneticilerinin de başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin hakemlerle ilgili geçtiğimiz sezondan bu yana yapmış olduğu tespit ve çözüm önerilerine yakın bir çizgiye geldiklerini görmek, futbolumuzun geleceği adına umut vaat eden bir gelişmedir. Ancak bu sezon da kaybedilmiştir. Gereken cesaret ve kararlılık gösterilmezse, önümüzdeki yıllar da heba olacaktır. Başkanımızın geçen sezon dile getirdiği Türk hakemliğinde devrim niteliğindeki görüşlerine o gün sessiz kalan kulüplerin bugün aynı hakemlerden şikayetçi olmaları abesle iştigaldir. O gün sustunuz, çünkü senaryolarınızı hayata geçirmenin peşindeydiniz. Senaryolarınızın tutmadığını düşündüğünüz için bugün çaresizlik içinde bağırıp çağırıyorsunuz. Başkanımızın yalnız kalma pahasına, tek başına verdiği mücadeleye ne yazık ki destek veren çıkmamıştır. Bu arada belirtmek isteriz ki başkanımızın daha önce 'Yeniler gelsin.' şeklindeki açıklamasının nedeni mevcut hakemleri karalamak değil, hakemlerin geçmişteki kararlarının tartışılmadığı yeni isimlerle beyaz sayfa açılması talebidir."

- "Her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz"

VAR kayıtlarının açıklanması talebi tekrarlanırken, "Galatasaray'ın 'ofsaytımsı' pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı (Fernando) Muslera'nın ve Fenerbahçeli (Osayi) Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera'nın Konyaspor kalecisi (Ibrahim) Sehiç'i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hatta ve hatta oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

- TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili kararına tepki

Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin kalan maçları için TFF'nin aldığı karar eleştirilirken, şu görüşlere yer verildi:

"Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından TFF tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar, vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, federasyonun almış olduğu haksız ve hukuksuz kararın karşısında dimdik durmuştur, durmaya devam etmektedir. Başkanımızın o gün ifade ettikleri, ligde Avrupa kupaları yarışı içindekilerle küme düşmeme mücadelesi veren takımların haksızlığa uğramaması adına bir adalet arayışıydı. Bugün haksız puan peşinde koşanlar, o günlerde kulübümüzün puan peşinde koştuğu algısını yaratanların ta kendisidir. Aslında onlar, o gün sessiz kalarak bugün bahsi geçen puanların peşinde koşmaktadırlar. Adaletsizlikten nemalananlar, o günlerde depremin neden olduğu acıları kullanarak başkanımızı, dolayısıyla vicdanın sesini susturmaya çalışmıştır. Geldiğimiz noktada Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin haklılığı, futbol kamuoyu tarafından teslim edilmiştir. TFF'nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınan karar; olabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfında alınması, üyeler tarafından oylanması gerekir."

- "Galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir"

TFF ve kurullarının tarafsız kalamamakla suçlandığı açıklamada, "Federasyon ve kurulları, 'ne şiş yansın ne kebap' misali Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdır. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etme eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar. Futbolumuzda hüküm süren kayıkçı kavgası da ne şiş yansın ne kebap siyaseti de son bulmalı, sahada galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir." şeklinde görüş belirtildi.

"Biz Beşiktaş olarak her gereksiz söyleme cevap vermenin futbolumuza yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor, tüm kulüplerimizi de haksız kazanımların peşinde koşmamaya davet ediyoruz." denilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Beşiktaş olarak TFF'yi yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz takdirde, Türkiye'nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz. Kayıkçı kavgasına son verin, ne şiş yansın ne kebap siyasetini terk edin, ligden çekilen iki takımın sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları yok hükmünde sayın, oynanan ve oynanacak tüm maçların VAR kayıtlarını açıklayın, şeffaf olun, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşın, hakem camiasında beyaz sayfa açın."