Vakıflar Genel Müdürlüğü depremden etkilenen illerde iftar ve sahur verecek

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan iftar buluşmaları kapsamında özellikle depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan, Gaziantep'in Nurdağı ilçeleriyle Hatay, Malatya ve Adıyaman'da ramazan boyunca her gün 16 bin 500 kişiye iftar ve sahurda sıcak yemek ikramında bulunulacağı bildirildi.

Ayrıca genel müdürlükten kuru gıda yardımı, muhtaç aylığı ve burs alan 73 bin kişiye de 81 il merkezinde iftar verileceği aktarılan açıklamada, KKTC, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Karadağ gibi Türk-İslam vakıf kültürünün ayak izlerinin olduğu ülkelere de ramazan ayı dolayısıyla 20 bin gıda kolisi gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vakfetmenin, paylaşmanın, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın kültürümüzdeki yeri son derece büyük ve önemlidir. Bu sebepledir ki, yüzyıllardır kesilmeyen bir hayır kapısı ve dua sebebi olan vakıflar, geçmişten günümüze değerini ve önemini korumaya devam etmiştir. Vakıflarımız geçmişimize, kültür ve geleneğimize ait bir kavram olmasının çok ötesinde, geleceğimizi aydınlatan birer kandildir. Bu kandilin taşıyıcıları olarak mazbut vakıfların vakfiyesinde yer alan hayır şartlarını özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla on bir ayın sultanı ramazan ayında da hayır hizmetlerimize devam ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kuracağımız iftar ve sahur sofralarımızla vatandaşlarımızla buluşuyoruz."