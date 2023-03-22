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Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 20:01, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 20:01
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Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, "İktidar giderayak bazı menfaat çevrelerinin, sermaye ve rant odaklarının telaş içindeki taleplerini karşılamaya yönelik bir düzenleme getirdi. Ormanlarımızı, tarımımızı, çevremizi, doğamızı ve ekosistemimizi korumak bir yana, kamu yararı kisvesiyle talan etmekten başka bir anlam taşımayan derme çatma yeni bir torba kanunla maalesef yeniden karşı karşıyayız. Bu düzenleme, kamu menfaati süsüyle örtülü bir imar affıdır." diye konuştu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, düzenlemenin ormanlardaki kaçak yapılara idare tarafından el konulmasının ardından bu yapıların ayrıca bir karar gerekmeksizin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yıkılmasını veya gerekli görülmesi halinde ormancılık faaliyetleri için kullanılabilmesini öngördüğünü ifade etti.

"Ormanlarımızdaki kaçak yapılar vatandaşa yasak, devlete serbest midir?" sorusunu soran Sezgin, "Mevcut yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen bir yapıya el konulduktan sonra yapının kamu tarafından kullanılması, yapıyı yasal düzenlemelere uygun hale getirmez. Bu tür yapıların kullanılması değil, yıkılması vazgeçilmez ilke olmalıdır. Ancak görüştüğümüz tasarının amacı başkadır. Yeniden rant odaklı bir girişimle karşı karşıyayız." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kürsüde sarı bir şemsiye göstererek Gebze'deki Nevruz kutlamalarına sarı renkli şemsiyelerin sokulmadığını, "Cumhur İttifakı'nın bir zulüm ittifakı olduğunu" ileri sürdü.

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Cumhur İttifakı'nın zulüm ittifakı olduğunu söylemek talihsiz bir beyandır. Cumhur İttifakı, güçlü Türkiye'nin inşasının ittifakıdır. Cumhur İttifakı, milletimizin kahir ekseriyetinin oylarını alarak Türkiye'yi büyütmeye devam eden, demokratik hakların daha da ilerlemesini sağlayan bir ittifaktır.

Nevruz Bayramı'nı ayrıştırıcı bir vesile olarak kullanmamak lazım, bu günlerimiz bizim birleştirici günlerimiz olmalı. Bugünler üzerinden ayrıştırıcı ifadeler kullanırsak ülkemize fayda getirmez, zarar getirir. Bu ülkede kesinlikle Kürt düşmanlığına fırsat vermeyeceğiz. Kürt'ün en büyük düşmanı terördür. Bunu kabul edin artık. Bu ülkede, o eleştirdiğiniz iktidara, eleştirdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 1 Mayıslar bayram değildi, Nevruzlar yasaktı. Bütün bu demokratikleşmeyi, insan hak ve özgürlüklerini genişleten bu iktidardır, Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Teklif üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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