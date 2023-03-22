FED faizi 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları
%1,37 Faizli 100.000 TL kredi!
%1,37 Faizli 100.000 TL kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İETT'ye 700 şoför alınacak
İETT'ye 700 şoför alınacak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Vali açıkladı: 80 gün yetecek içme suyu var
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
AYM'den HDP'nin talebine ret
AYM'den HDP'nin talebine ret
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

FED faizi 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 21:04, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 21:48
Yazdır
FED faizi 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğunu belirterek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, istihdamın son aylarda sağlam bir hızla ilerlediğine işaret edilerek, işsizlik oranının düşük, enflasyonunsa yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu etkilerin boyutunun belirsiz olduğu belirtilerek, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı dikkatli olmaya devam ettiğine dikkati çekildi.

Gelen bilgilerin yakından izleneceği ve para politikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği belirtilen açıklamada, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

- Bu yıla ilişkin faiz tahmini değişmedi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi.

Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakılırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2025 yılı için yüzde 2,1'te tutuldu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 4,6'da tutuldu. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler 2025 yılı için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltildi.

İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor
Ekonomistler politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor
Ekonomistler politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu
DSİ, su kaynakları için 'hayatın her alanında tasarruf' öneriyor
DSİ, su kaynakları için 'hayatın her alanında tasarruf' öneriyor

Bu Habere Tepkiniz

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'

'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.