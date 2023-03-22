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Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Haber alamıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımının antrenmanı öncesinde yaptığı açıklamada, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin, izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını belirterek, "Telefonla ulaşamadık, inşallah kaza geçirmemiştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 21:32, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 21:35
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Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Haber alamıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ligden düşecek takım sayısındaki kararını eleştirdi.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ligden düşecek takım sayısına ilişkin aldığı kararla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Bizimle konuşmadılar. Gelecek sezonun prosedürünün bugünden açıklanması lazım. Herkes ona göre hazırlık yapmalı. İstişareye ihtiyaç var. Bu kararın 1 ay sonra değişebileceğini düşünüyorum." dedi.

"Herkes Türk futbolunu kurtarmak için yapıyor." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem hepimizi üzdü. Bir araya geldik. Ancak hemen kavgaya başladık. Demek ki özümüzde yanlışlık var. Dürüstlüğün ve açık olmamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Depremde 'zemin ve bina önemli' diyorlar. Binanın da kolonları önemli. Sağlam temellerin olduğu yerde diğer sıkıntılar önemli değil. Vız gelir tırıs gider. Bizde vız gelir tırıs gider binayı yıkıyor. Futbolu darmadağın ediyor. Bunları ciddiye almıyorum. Dedikoduların ve boş konuşmaların kimseye yararı yok. Dürüst müyüz yoksa kaostan beslenmek mi istiyoruz? Bunları ayırmazsanız fırtınanın içinde boğuluruz. Samimiyetin ve iyi niyetin olmadığı bir yerde sevgi kirlenmişse ve saygı da yoksa bir araya gelmeniz resim çektirmek olur. Bu, birliktelik olmaz. Tartışalım, kavga etmeyelim."

- "Kulübün yazısına aynen katılıyorum"

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son günlerde yaşanan karşılıklı atışmaları "kayıkçı kavgası" olarak nitelendiren ve TFF'yi adaletli olmaya davet eden açıklamasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Kulübün yazısına aynen katılıyorum. Hoşuma gitti. Haksızlık yapanlara suçlama yapılsın. Bu ifadelere yapılmasın. Beşiktaş herkes için bir şeyler istedi. Kapsayıcı ve toparlayıcı bir açıklama." diye görüş belirtti.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Beşiktaş'ın rakiplerine göre 2 deplasman fazla oynayacak olmasına ilişkin bir soruya deneyimli çalıştırıcı, "Bu bir adaletsizliktir. Karara uyduk ama suçlanan olmamamız lazım. Katılmadığım yüzde 80 konu var ama buna rağmen işimizi yapmak zorundayız. Birileri kuralları bozuyor. Herkes şikayetçi. Bir sıkıntı var. Bunlar seyirciyi kaçırıyor. Üzülüyorum ama fikrimi söyleyeceğim. Kişiler devamlı müdahale etmemeli. Şu an iyi bir durum değil. Ortalık toz duman." cevabını verdi.

- "Dele Alli'den haber almaya çalışıyoruz"

Siyah-beyazlı futbol takımının son durumu hakkında da bilgi veren Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin, izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söyledi.

Dele Alli'den hala haber alamadıklarını vurgulayan Şenol Güneş, "İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir. Birçok oyuncu milli takımda. Salih Uçan özel izni nedeniyle yarın takıma katılacak. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz. 7-10 gün daha devam edecek. Derbiye kadar düzelir diye umutluyuz. Rosier boğazından ameliyat oldu. Hafta sonundan itibaren takıma katılacağını düşünüyoruz. Gedson dişi sebebiyle bir ameliyat geçirdi. Cumartesi gününden sonra idmanlara başlar. Haftaya cuma günü tüm takım toplanmış olur. Derbinin pazar günü olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığının ardından takıma katılan Ghezzal'ı değerlendiren Güneş, "Ghezzal'ın yeteneği belli. Yavaş yavaş tam oynamaya başlayacak. Beşiktaş için yeni transfer ettik sayılabilir." ifadelerini kullandı.

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