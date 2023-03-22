Yaşlı çift, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde yaşlı çift, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 22:47, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 22:59
Elderesi Mahallesi'ndeki, Necati Alkan'a (75) ait evden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Alkan ile eşi Nurten Alkan'ın (68) hayatını kaybettiği belirledi. Çiftin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.
Necati Alkan'ın tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.