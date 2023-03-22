17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. Birlik ve beraberliğin adresiyiz biz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan bazı uydurma yaklaşımlar var. Eğer bir uyum olmasa biz zaten beraber yürüyemeyiz. HÜDA PAR'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Kendileri zaten bunların gerçek olmadığını söylüyorlar. Yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim birlikte olmamız mümkün değildir. Biz koltuk pazarlığı değil ülkeler üzerinden yürütüyoruz. Milli değerlere sahip her partiye kapımız açık.

17 bakan milletvekili olacak

Seçim öncesi durumla seçim sonrasını birbirine karıştırmamak lazım. Benim cumhurbaşkanı yardımcım şu anda bir ilde aday olarak bulunacak, koşturacak. Fuat Beyi de aday yapıyoruz. Fuat Bey siyasi formayı da giydi ve bu yolda koşturacak. 17 kabine üyemin her birine de görevler vereceğiz. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için uygun yerlerdir.