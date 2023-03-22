En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2023 23:26, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira
Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu akşam müjdeyi vereyim. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak.