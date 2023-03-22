Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira

Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu akşam müjdeyi vereyim. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak.