Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 23:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 23:54
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.