23 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret edeceği Hatay'daki Kırıkhan çadır kentinde iftar programına katılacak.
(Hatay/18.55)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda depremzedelerle iftar yapacak.
(Diyarbakır/18.40)
2- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'na katılacak, bu kapsamda düzenlenecek "Akdeniz'de Su Finansmanı" başlıklı oturumda konuşma yapacak.
(New York)
2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3-TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksini, 2022 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve ekonomi ağırlıklı gündemle toplanacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Berlin/22.00)
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Venedik/21.30)
3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelelerinde; Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Developres ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Opet deplasmanda İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Treviso/22.30)
4- Fenerbahçe Futbol Takımı, geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)