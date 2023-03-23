Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde

Yenişafak Gazetesi'nden Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre; Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekliye bayramlarda verilen 1.100 liralık ikramiyenin bu yıl yeniden düzenleneceğini söyledi.

Küçükkösen, "Bizim en büyük beklentimiz dönemin şartlarına uygun emeklilerin torununa, çocuğunu mahcup olmadan en güzel şekilde bayramını geçirmesini sağlayacak miktarın ikramiye olarak yatması yönünde" dedi. Küçükkösen, henüz net bir bilgi olmamasına rağmen 2.500 lira ya da yüzde 30 gibi rakamların konuşulduğunu ifade etti.

Dün akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu akşam müjdeyi vereyim. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak." açıklaması yapmıştı.