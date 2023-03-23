Başörtülüye staj engeline dava

Geçen yıl 21 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki bir koleje staj başvurusu yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut'u (22), okulun yönetmelik ve kurallarını gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, okul müdürü hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öztoprak'ın iddianameye giren ifadesinde; staj işlerine genel müdür Buket Hanım'ın baktığını söyleyerek odadan ayrıldığını söylediği yer aldı.



'ÇAĞDAŞ YOBAZLIK'



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de bir okul müdürü, başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır" dedi. Bozdağ, "AK Parti iktidarında kimse, başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Deniz YUSUFOĞLU