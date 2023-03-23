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FETÖ'cülerden küstah tehdit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, soruşturma kapsamında Alperen Erben, Ercan Uyanık, Kamil Şen, Mehmet Özhan Çinçin, Oktay Şahintaş ve Zekeriya Demir hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Mart 2023 08:16, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 08:16
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FETÖ'cülerden küstah tehdit

İddianamede şüphelilerin FETÖ'nün tepe yöneticileri Cemil Koca, Talip Büyük, Ziya Demirel, Ahmet Kirmiç, Şerif Ali Tekalan ve İrfan İşbilen ile irtibatı oldukları belirtilirken, Oktay Şahintaş ifadesinde; FETÖ'den tutuklu veya hükümlü şahısların ailelerinin cezaevine götürülüp getirilmeleri ve maddi yardımların koordinesini yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, FETÖ'cülerin seçimlerin yaklaşmasıyla yeniden umutlandığını gösteren skandal konuşmalar da yer aldı.

Şüpheli Kamil Şen'in ihraç polis memuru F.K.'nın konuşmasında, örgüt üyesi Kamil Şen'in, "Kıyamete kadar ibretlik olacaklar. Ders kitaplarında okutulacak. Allah nurunu tamamlayacak" ifadeleri yer alırken, şu diyaloglar yer aldı:

F.K: Bazen diyorum ki ömür böyle mi bitecek. Daralıyorum. Ona buna soruyorum, yok mu kardeş bir haber, bir fikir, bir rüya.
Kamil Şen: Şu savaşta bile insanlar yer değiştiriyor. Yeni bir dünya kurulacak, karışım bu işi kolaylaştıracak inşallah. Ukrayna ülke sorumlusu annemin halaoğlu onlara da dua edelim, kardeş, ister istemez sıkıntı var orada.
F.K: Ama devran dönerse yazın diyorum beni, en öne yazın, en ön safta sürün beni, can alıp can verelim.
Kamil Şen: Can verme, Ölmek yasak. Lazımız.

Dilhan Dumanoğlu

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