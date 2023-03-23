Marka başvurusunda Avrupa birincisi olduk

Akşam'dan Özgül Öztürk'ün haberine göre; Pandeminin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 95 artış gösteren Türkiye e-ticaret pazarı 700 milyar TL'lik hacme ulaştı. Geçen yılın ilk 6 ayında ülkemizde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 işletme olduğu açıklandı. Türkiye online ticaret sektörünün her gün yeni üyelerin katılımıyla büyüdüğüne dikkat çeken Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Türkiye'de geçen yıl marka başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 10.88 artarak 212 bin 636'ya ulaştı. Şu anda bütün gençler 'benim bir markam olsun' diyor. Perakende sektörünün gelişmiş olması ve e-ticaret bu marka sayısının artmasında etkili oldu. Çünkü markası olmayan online ticaret yapamıyor. Türkiye bugün marka başvurusunda Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 3'üncü sırada yer alıyor" dedi.

PATENT SAYISI AZ

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan enflasyon nedeniyle patent müracaatlarında bir gerileme olmadığına dikkat çeken Yamankaradeniz, şunları kaydetti: "Artık zaman, enerji ve hammadde çok değerli. Bu nedenle katma değerli ürün geliştirmeye olan ilgi artıyor. Ancak henüz istenilen aşamada değiliz. Geçen yıl Türkiye'de 10 bin patent başvurusu gerçekleştirildi. Avrupa'da bu rakam 100 bin. ABD'de 400 bin, Çin'de 1.5 milyon civarında. Yerli patent başvurularının hem sayısal hem de nitelik olarak artışı için desteklerin artırılması gerekiyor. Çünkü ortalama 10 bin TL olan yerli patent başvuru ücreti, özellikle üniversitede keşif yapan öğrencilere yüksek geliyor. Bu nedenle yüksek teknolojili icatlara verilen kamu desteklerinin orta nitelikteki teknolojilere de verilmesi gerekiyor."

BULUŞ GELİŞTİRME' YAZILIMI HAZIRLIYOR

Türkiye'de Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 1500 araştırma ve gelişitrime (Ar-Ge) merkezi olduğunu belirten Kemal Yamankaradeniz, buna karşın çıkan patent sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Destek Patent olarak, Türkiye'de her kademeden patent sayısının artırılması için bir 'buluş geliştirme' yazılımı hazırladıklarını belirten Yamankardeniz, şunları ifade etti: "Bu yazılımda; buluş nedir, nasıl geliştirilir? Buluşu bulmak için neleri, hangi kaynaklardan araştırmak gerekir? Ve son olarak değerlendirme aşamaları yer alıyor. Yapay zekayla çalışan bu programı; Ar-Ge merkezleri, 200 bin sanayi işletmesi, KOBİ'ler ve üniversitelere dağıtacağız. Böylece gençlerin buluş sayısını artırmayı planlıyoruz."

13 İLDE 13 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak adına sınai haklar bilincini ve patent okuryazarlığını artırmayı hedefleyen Destek Patent, 3 yıl önce start verdiği 'Fikrine Sahip Çık' projesiyle bugün, 13 ilde 13 bin kişiye ulaştı. Projenin amacı, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan özellikle buluş yapmaya meraklı, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecanlı, girişimci gençleri, fikri sınai haklar konusunda eğitimlerle bilinçlendirmek. Kemal Yamankaradeniz, projeyle uzun vadede Türkiye'nin küresel boyutta rekabet gücünü ve marka değerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.