Danıştay'dan önemli 'teşvik ikramiyesi' kararı

Danıştay 12. Dairesi, Başkanlığı Manisa Yazma Eserler Kütüphanesinde sözleşmeli kütüphane müdürü olarak görev yapan davacı tarafından teşvik ikramiyesi ödenmemesi gerekçesi ile açılan davada kararını verdi.

Teşvik ikramiyesi "personeli teşvik etmek amacıyla öngörülen bir ödeme niteliğindedir"

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli görev yapan personele, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere, düzenli olarak ve herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın yılda dört defa bir aylık ücret tutarında ikramiye ödenmekte olup, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı bulunanlara teşvik ikramiyesi de ödenmektedir. Ancak, teşvik ikramiyesinin herkese ödenmeyeceği, başka bir ifade ile her yıl düzenli olarak ve herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın ödenen ikramiyeden farklı olarak, üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yapan personeli teşvik etmek amacıyla öngörülen bir ödeme niteliğinde bulunduğu açıktır.

Yukarıda anılan düzenlemelerle, hizmetin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve personeli bu hususun gerçekleşmesi için teşvik etmek amacıyla olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere teşvik ikramiyesi ödenmesi konusunda idareye takdir yetkisi verilmiştir.

Davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulmuştur

Teşvik ikramiyesinin ödenebilmesi için üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yapmış olmak gibi özel durumların arandığı ve bu hususların belirlenmesinde idarelerin takdir hakkının olduğu hususu dikkate alındığında, iptali talep edilen "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nda, davacının bir kütüphane müdürü olarak yapması gereken rutin işlerin dışında, dava konusu döneme ait üstün gayret ve çalışma yaptığının, dolayısıyla etkin ve verimli çalışmalarla kurumuna üst düzeyde fiili katkısının bulunup bulunmadığına ilişkin genel ve objektif değerlendirme yapıldığı, bunun sonucunda da, davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulduğunun anlaşıldığı; diğer taraftan davacı tarafından da 2019 yılı Haziran dönemine ilişkin emsallerine göre üstün gayret çabasını gösterir bir çalışma yaptığına ilişkin bir iddiasının olmadığı da dikkate alındığında, dava konusu "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nda hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/7141

Karar No: 2022/3879

DAVACI: .

DAVALILAR: 1- . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

2- . Başkanlığı

VEKİLİ: 1. Hukuk Müşaviri .

DAVANIN KONUSU:

. Başkanlığı Manisa Yazma Eserler Kütüphanesinde sözleşmeli kütüphane müdürü olarak görev yapan davacı tarafından,

1-2018 yılı Aralık ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine;

2-. tarih ve . saylı yazı ekinde gönderilen "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine;

3- Teşvik ikramiyesi ödenmemesinin dayanağı olarak gösterilen . tarih ve . sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren . Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların,

4-. tarih ve . sayılı işlemle teklif edilen ve 27/12/2018 tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi'nin iptaline, karar verilmesi istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Davalı idare ile 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Hizmet Sözleşmesi ile göreve başladığı, bu Hizmet Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan, disiplin cezası almamış olanlara teşvik ikramiyesi ödeneceğine ilişkin düzenleme uyarınca, 2017 tarihine kadar kendisine yılda iki kez teşvik ikramiyesi ödendiği, Hizmet Sözleşmesi'nin dayanağı olan 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun'un teşvik ikramiyesine ilişkin ilgili hükümlerinin, 02/07/2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldığı; ancak, ilgili hükümlerinin mülga olmuş olmasının kazanılmış hakları ortadan kaldırmayacağı, 2017 yılı ve 2018 yılı Haziran döneminde teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemlerin iptali talebiyle ... İdare Mahkemesinin . esas sayısında dava açtığı; 2018 Aralık ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin keyfi olarak ödenmediği, 11/12/2018 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların ... tarih ve E... sayılı yazı ile duyurulduğu, bu Usul ve Esaslara göre düzenlenmiş yeni bir sözleşme imzalamasının istenildiği, kazanılmış haklarını kaybetmemek için yeni sözleşmeyi imzalamak istemediği; 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Sözleşmenin 8. maddesinde tarafların bir ay önceden ihbar etmek şartıyla sebep gösterilmeksizin sözleşmeyi yenileyebileceği, aksi takdirde sözleşmenin bir yıl uzayacağının düzenlendiğinden yeni bir sözleşme imzalanması imkanının bulunmadığı, 25/02/2019 tarihli dilekçesiyle,11/12/2018 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların ve buna dayanılarak yeniden düzenlenerek imzalanan sözleşmenin hukuka aykırı olduğu için iptal edilerek 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Sözleşmenin uygulanmasını talep ettiği; bu talebinin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının... tarih ve E... sayılı yazısı ile, 15/07/2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796. maddesi uyarınca işlemin ve Sözleşmenin hukuka uygun olduğu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 16. maddesi uyarınca kazanılmış haklarının ihlal edilmediği belirtilerek reddedildiği; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 16. maddesinde yer alan; sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağına ilişkin hüküm uyarınca, mali ve sosyal hakları kısıtlayıcı yeni bir sözleşmenin yapılamayacağı, 2012 yılı Sözleşmesinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiği, Sözleşmenin değiştirilmesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 10. ve Geçici 16. maddelerine aykırı olduğu; kaldı ki; 15/07/2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 796. maddesiyle, Kuruma sadece idari düzenleme yapma yetkisinin verildiği, mali haklara ilişkin dava konusu düzenlemenin numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de aykırı olduğu; 6093 sayılı Kanun'un mülga 7. maddesinin ikinci fıkrasında, personele yapılacak ödemelerin Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinin düzenlendiği, iptali talep edilen Usul ve Esasların Bakan Onayı ile yürürlüğe girdiği; dava konu Usul ve Esaslar'ın dayanağı olarak 6093 sayılı Kanun'un gösterilmiş olduğu halde, kendisine verilen cevapta Usul ve Esaslar'ın dayanağının 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 796. maddesi olduğu belirterek idarenin bu konuda çelişkiye düştüğü, Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ekinde yer alan Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu'nun bilimsel verilere dayanmadığı ve objektiflikten uzak olduğu; 2019 yılı Haziran ayına ilişkin Performans Değerlendirme Formu'nun da objektiflikten uzak, maddi hatalar içerdiği ve üzerinde düzenlenme tarihinin bulunmadığı ileri sürülmektedir.

DAVALILARIN SAVUNMASI:

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından; Teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun'un 7. maddesinin, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı, 666 Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 16. madde uyarınca, 14/01/2012 tarihine kadar imzalanan kadro karşılığı hizmet sözleşmelerinin geçerli sayıldığından, haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarının teşvik ikramiyesi olarak ödendiği; 11/12/2018 tarih ve 948039 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'da, performans değerlendirme kriterlerine göre, 1. ve 2. amir tarafından yapılan değerlendirme sonucu 85 puan ve üstü almakla birlikte disiplin cezası almamış olmak ve 15 günden fazla hastalık, doğum ve aylıksız izin kullanmamak şartı ile teşvik ikramiyesinin ödeneceğinin düzenlediği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından; usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı ve iptali talep edilen Hizmet Sözleşmesi'nin bir idari davanın konusu olamayacağı, esasa ilişkin olarak; teşvik ikramiyesinin her şartta ödenecek bir ödeme olmadığı, 2018 yılı Aralık ayı dönemi ile 2019 yılı Haziran ayı dönemi teşvik ikramiyelerinin, davacıya üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı olma koşulunu sağlayamadığı için ödenmediği; sözleşme ücreti ile ikramiyenin kazanılmış hak kapsamına girdiği; davacının teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açtığı davaların reddedildiği; teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 796. maddesine dayanılarak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe girdiği, değerlendirme formunun objektif kriterler içerdiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Dava; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde sözleşmeli kütüphane müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, 2018 yılı Aralık ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine; ... tarih ve E... saylı yazı ekinde gönderilen Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formunun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, teşvik ikramiyesi ödenmemesinin dayanağı olarak gösterilen 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların ve ... tarih ve E... sayılı işlemle teklif edilen yeni sözleşmenin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların 25/12/2018 tarihli yazı ile duyurulduğu, sözleşmeli Kütüphane Müdürü olarak görev yapan davacının 27/12/2018 tarihinde imzaladığı hizmet sözleşmesinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olduğu ve 2012 yılında imzaladığı hizmet sözleşmesinin uygulanması talebiyle 25/02/2019 tarihinde yaptığı başvurunun, davalı idarenin 28/02/2019 tarihli cevabi yazısı ile reddedildiği, 26/07/2019 tarihinde 2019 Haziran dönemi teşvik ikramiyesi Olurunun verildiği, 29/07/2019 tarihli başvurusu ile talep ettiği 2019 yılı 1. Teşvik ikramiyesi dönemi için düzenlenen Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formunun 03/10/2019 tarihinde kendisine tebliğ edilmesi üzerine; 2012 yılında imzalamış olduğu sözleşmeye göre disiplin cezası almamış olması nedeniyle 2017 yılının Aralık ayına kadar teşvik ikramiyesinin ödendiği, ancak 2017 yılı Aralık ve 2018 yılı Haziran dönemlerinden ödenme yapılmadığı, bu nedenle idare mahkemesinde dava açtığı, 2018 yılı Aralık ayı teşvik ikramiyesinin de davalı idarece keyfi olarak ödenmediği, Aralık 2018 tarihinde anılan Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği, bu düzenleme ve yeni imzaladığı hizmet sözleşmesinde mali ve sosyal haklarını kısıtlayıcı düzenlemelere yer verildiği, bu durumun 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olduğu, 2012 yılında imzalanan sözleşmenin 8. maddesinde bu sözleşmenin aynı şartlarda devam edeceğinin düzenlendiği, bu nedenle yeni sözleşmenin hukuka aykırı olduğu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 10. ve 16. maddeleri ile düzenlenen kazanılmış haklarının ihlal edildiği, Değerlendirme Formunun subjektif olduğu ileri sürülerek görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

USÜL YÖNÜNDEN

Davalı idarenin, Hizmet Sözleşmesinin iptal davasına konu edilemeyeceği yolundaki itirazı yerinde görülmemiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasında, dava açma süresinin, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğu, 4. fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükme bağlanmış, 11. maddesinde, "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır" hükmüne yer verilmiş; aynı Kanun'u 15 nci maddenin 1/b bendinde de, süre aşımı halinde davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Davacının Aralık ayı içinde yapılan teşvik ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını en geç Ocak ayında öğrenebileceği, buna göre, teşvik ikramiyesinin ödenmemesi üzerine davacı tarafından, en geç Ocak ayının sonundan itibaren 60 gün içerisinde ya 11. madde uyarınca idari başvuru yolu kullanılarak idareye başvuruda bulunulması ya da doğrudan dava yolu kullanılarak aynı sürede dava açılması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra, 15/10/2019 tarihinde açılan davanın, 2018 yılı Aralık dönemine ait teşvik ikramiyesinin ödenmesi istemine ilişkin kısmının süre aşımı nedeniyle esasını inceleme imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan; dosyanın incelenmesinden, davacıya teşvik ikramiyesi ödenmeme sebebinin "Performans Değerlendirme Formu'nda belirlenen puanın 84 puandan düşük olması, diğer bir deyişle, söz konusu ödeme için aranan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı olmak koşulunu sağlamaması olduğu anlaşıldığından, davacının 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Sözleşmesinin, işlemin dayanağı olmayan 2. maddesinin (d) bendi dışındaki diğer maddeleri yönünden de yukarıda belirtilen 2577 sayılı Kanun hükümleri uyarınca dava açma süresinin geçirildiği görülmektedir.

Ayrıca; 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren ve 25/12/2018 tarihli yazı ile duyurulan Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslardan, davacının 25/02/2019 tarihinde yaptığı başvuruya davalı idarece cevaben verilen 28/02/2019 tarihli yazıda da söz edildiği ve davacının 29/07/2019 tarihli başvurusundan da, adı geçen Usul ve Esaslardan haberdar olduğu (nitekim dava dilekçesinde 25/12/2018 tarihli yazıyla kendisine tebliğ edildiğinin belirtildiği) anlaşıldığından, dava konusu Usul ve Esasların, işlemin dayanağı olmayan 1. maddesinin (d) bendi dışındaki diğer maddeleri yönünden de yukarıda belirtilen 2577 sayılı Kanun uyarınca dava açma süresinin geçirildiği görülmektedir.

ESAS YÖNÜNDEN;

Teşvik ikramiyesinin dayanağı olan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga 28/12/2010 tarih ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Personel statüsü" başlıklı 7. maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli olarak fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (V) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi, Bakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir.

02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6093 sayılı Kanun'un 7. maddesi ikinci fıkrası 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, ancak, aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 17. maddesindeki, "Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden (aylıksız izinde bulunanlar ile idari görevlerde bulunanlardan daha önce bulundukları kadrolara yeniden atananlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan personelin mali ve sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

" hükmü uyarınca 6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına devam olunmuştur.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Ortak Hükümler Bölümü altında düzenlenen "Düzenleme yetkisi" başlıklı 796. maddesinde, "Bağlı, ilgili, ilişkili ve diğer kurum ve kuruluşları, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir." hükmü yer almaktadır.

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrasında ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yukarıda belirtilen 796. maddesine uygun olarak, 11/12/2018 tarih ve E.948039 sayılı Bakan Olurlu Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar 01/01/2019 tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş ve Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak davacı ile 2019 yılı için 27/12/2018 yeni hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Dava konusu Usul ve Esasların "Teşvik İkramiyesi Ödenmeyecek Durumlar" başlıklı 1. maddesinde ve 2019 yılı Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin (d) bendinde, Ekte yer alan "Performans Değerlendirme Formu'nda belirtilen kriterler çerçevesinde personelin görev yaptığı birim amiri ile Kurum Başkanının değerlendirmesi sonucunda ortalama toplam puanı üzerinden '0-84 (YETERSİZ) puan alanlara teşvik ikramiyesinin ödenmeyeceği düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde belirtildiği üzere, teşvik ikramiyesi olağan ve mutlak bir şekilde düzenli olarak yapılan bir ödeme olmayıp, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı olan kişilere yapılan bir ödemedir.

Hizmet Sözleşmesinde "...o mali yıl içinde ceza almamış ..."olmak şartı teşvik ikramiyesi yönünden sadece ek bir şart olarak yer almış olup, teşvik ikramiyesine hak kazanılabilmesi için sadece o mali yıl içinde ceza almamış olmanın yeterli olmayacağı, emsallerine nazaran olağan üstü gayret ve çalışmalarının bulunup bulunmadığının ortaya konulması gerektiği açıktır. Bu nedenle iptali istenilen düzenlemelerin mali hakları kısıtlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

Esaslar'da ve Hizmet Sözleşmesinde yer alan düzenlemelerle, hizmetin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve personeli bu hususun gerçekleşmesi için teşvik etmek amacıyla olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenler için öngörülen teşvik ikramiyesinin verilmesi idarenin takdirine bırakılmıştır.

Bu itibarla; öncelikle, teşvik ikramiyesinin ödenmesinde takdir yetkisi verilen idarece, söz konusu ödemeyi yapacağı personeli belirlemesinde belirli kriterler koymasının doğal olduğunu vurgulamak gerekir. Bu nedenle, nesnel bir değerlendirmenin yapılabilmesi için belirlenen kriterlerin yer aldığı bir Değerlendirme Formunun, ilgili personelin birden fazla amiri tarafından doldurularak, not ortalamasının tespit edilmesi ve bu şekilde oluşturulan puanın belirli bir puanın üstünde olması halinde üstün çalışmalarının emsallerine göre başarılı olduğu kabul edilerek teşvik ikramiyesinden yararlandırılmasının amaçlandığı anlaşılan düzenlemelerde üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan; 2019 yılı Haziran dönemi teşvik ikramiyesi ödemesinde esas alınan davacıya ait Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formunun Usul ve Esaslar ile Hizmet Sözleşmesinde belirlenen şekilde Bölge Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı tarafından düzenlendiği, Bölge Müdürü tarafından 78, Kurum Başkanı tarafından 69 puan verilerek not ortalamasının 73,3 puan olarak takdir edildiği, bu puanın 84'ün altında olması nedeniyle teşvik ikramiyesinden yararlandırılmadığı, amirlerince söz konusu takdir hakkının kötüye kullanıldığı, değerlendirmenin objektif olmadığı ya da üstün gayret ve başarılarının bulunduğu yolunda, davacının soyut iddiaları dışında herhangi bir bilgi ve belgenin dosyada mevcut olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formunda da hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle, teşvik ikramiyesinden yararlanma koşulunu taşımayan davacıya 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine de imkan bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 2018 yılı Aralık dönemine ait teşvik ikramiyesinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemi ve Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esasların 1. maddesinin (d) bendi dışındaki diğer maddeleri ile 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Sözleşmesinin, 2. maddesinin (d) bendi dışındaki diğer maddelerinin iptali istemlerine ilişkin kısımları yönünden DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE, dava konusu Usul ve Esasların 1. maddesinin (d) bendi ile 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Sözleşmesinin 2. maddesinin (d) bendinin ve Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formunun iptali istemleri ile 2019 yılı Haziran dönemine ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemine ilişkin kısımları yönünden ise DAVANIN REDDİNE karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra; davacı tarafından, her ne kadar dava dilekçesinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın tamamının iptali istenilmiş ise de, dava dilekçesinde yer alan hukuka aykırılık iddiaları ve ihtilafın; davacının başarı performansının yetersiz olarak düzenlenmesinden kaynaklandığı dikkatte alındığında, uyuşmazlık, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın performans değerlendirme kriterlerini düzenleyen 1. maddesinin (d) bendine hasren incelenerek gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:

Davacı, davalı idare ile 11/01/2012 tarihinde, 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7. maddesi uyarınca, Hizmet Sözleşmesi imzalayarak sözleşmeli olarak göreve başlamıştır.

6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; Bakan onayı ile haziran ve aralık aylarında teşvik ikramiyesinin ödeneceğine ilişkin hükme istinaden, Hizmet Sözleşmesi'nin 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, disiplin cezası almamış olanlara haziran ve aralık aylarında birer aylık ücret teşvik ikramiyesinin verileceği hükmü uyarınca teşvik ödemeleri yapılmıştır.

6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ikinci fıkrası, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış; ancak, yine aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 16. maddesi uyarınca, aynı usulde teşvik ikramiyesi ödenmesine Kurumda 2018 yılı sonuna kadar devam edilmiştir.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 103. maddesi ile 6093 sayılı Kanun'un 1-12. maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 796. maddesi ile bağlı, ilgili, ilişkili ve diğer kurum ve kuruluşları, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapma yetkisi verilmesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/12/2018 tarih ve E:948039 sayılı Oluru ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuş olup, 01/01/2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Bu Usul ve Esaslar ile, 6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinde düzenlenen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 16. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen teşvik ikramiyesi ödemelerinin kimlere yapılacağının belirlenmesi için, performans değerlendirme kriterleri getirilmiş; teşvik ikramiyesinin, disiplin cezası alanlara, 15 günden fazla hastalık izni kullananlara, yurt dışında aylıklı ve aylıksız olarak görevlendirenlere, görevde olmayanlara ve performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde 85 değerlendirme puanından az alanlara ödenmeyeceği düzenlenmiştir.

Davacı, söz konusu Usul ve Esasla'ra göre yeniden düzenlenen Hizmet Sözleşmesini 27/12/2018 tarihinde imzalamıştır.

Davacı, 25/02/2019 tarihli dilekçesiyle, yeni Hizmet Sözleşmesi'nin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 16. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilk olarak imzaladığı 11/01/2012 tarihli Hizmet Sözleşmesi'nin uygulanmasına devam edilmesini talep etmiş; davacının bu başvurusu, davalı idarenin 28/02/2019 tarih ve E.181308 sayılı yazısıyla reddedilmiştir.

Kendisine Haziran ayı teşvik ikramiyesinin ödenmemesi nedeniyle, davacı 29/07/2019 tarihli dilekçesiyle, Haziran ayı teşvik ikramiyesi için adına düzenlenen değerlendirme formunu Bilgi Edinme Kanunu uyarınca talep etmiş; davalı idarenin ... tarih ve E... sayılı yazısı ekindeki değerlendirme formu davacıya 03/10/2019 tarihinde tebliğ edilmiş; değerlendirme sonucu başarısının 73,5 puan olduğunu öğrenmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

USUL YÖNÜNDEN:

Davalı idarelerden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın, davanın süresinde açılmadığı ile davacının Hizmet Sözleşmesi'nin iptal davasına konu edilemeyeceği yolundaki itirazlarına ilişkin olarak;

Dava; davacının, 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Sözleşmesi'nin iptali istemi yönünden incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde, iptal davaları, idari işlemler hakkında menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır.

Davacı Hizmet Sözleşmesi'nin tamamının iptalini talep etmekle birlikte; Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca; 2019 yılı Haziran dönemi teşvik ikramiyesi için "Performans Değerlendirme Formun"da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 85 puanın altında olarak 73,5 puanla yetersiz sayıldığından, teşvik ikramiyesine hak kazanmadığı ve dava dilekçesinde, bu madde dışındaki Hizmet Sözleşmesi'nin diğer maddelerinin iptali istemine yönelik gerekçelerinin ve menfaatinin hangi yönden etkilendiği hususlarının açıkça ortaya konulmadığı dikkate alındığında, Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin (d) bendi dışında, tamamının iptalinin talep edilmesinde, davacının subjektif, güncel ve meşru bir menfaati bulunmaması sebebiyle, davacının Hizmet Sözleşmesinin tamamının iptali istemi yönünden ehliyetinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava; davacının 2018 yılı Aralık ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebi yönünden incelendiğinde;

2577 sayılı Kanun'un 7. maddesinin iş bu davanın açıldığı tarihte uygulanan birinci fıkrasında; dava açma süresinin, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğu; dördüncü fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükme bağlanmış; iş bu davanın açıldığı tarihte uygulanan 11. maddesinde; "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır" hükmüne yer verilmiştir.

Davacının, 2018 yılı Aralık ayı içinde yapılan teşvik ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını en geç Ocak ayında öğrendiği kabul edildiğinde, buna göre, teşvik ikramiyesinin ödenmemesi üzerine, 60 gün içerisinde ya 11. madde uyarınca idari başvuru yolu kullanılarak idareye başvuruda bulunulması ya da doğrudan dava yolu kullanılarak aynı sürede dava açılması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra, 15/10/2019 tarihinde açılan davanın, 2018 yılı Aralık dönemine ait teşvik ikramiyesinin ödenmesi istemine ilişkin kısmının süre aşımı nedeniyle esasını inceleme imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ESAS YÖNÜNDEN:

İlgili Mevzuat:

28/12/2010 tarih ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Personel statüsü" başlıklı 7. maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli olarak fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (V) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi, Bakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir.

02/11/2011 tarih ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 12. maddesi uyarınca, teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ikinci fıkrası 14/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 16. maddesinde, "Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden (aylıksız izinde bulunanlar ile idari görevlerde bulunanlardan daha önce bulundukları kadrolara yeniden atananlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan personelin mali ve sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmüne yer verilmiştir.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 103. maddesiyle; 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı, "Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiş ve 1-12 maddeleri ile (I), (II), (III) ve (IV) cetvelleri yürürlükten kaydırılmıştır.

15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Düzenleme yetkisi" başlıklı 796. maddesinde; "Bağlı, ilgili, ilişkili ve diğer kurum ve kuruluşları, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir." hükmüne yer verilmiştir.

6093 sayılı Kanun'un 7. maddesinde düzenlenen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 16. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen teşvik ikramiyesinin ödeneceği emsallerine göre başarılı olan personelin belirlenmesi amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/12/2018 tarih ve E:948039 sayılı Oluru ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konmuş, 01/01/2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 1. maddesinde, disiplin cezası alanlara, 15 günden fazla hastalık, refakat, doğum veya aylıksız izin almış/kullanmış olanlara, başka kurum ve kuruluşlarda görevli olanlara, yurt dışında aylıklı ve aylıksız görevlendirilenlere, teşvik ikramiyesinin ödendiği tarihte görevde olmayanlara, ekte yer alan "Performans Değerlendirme Formu"nda belirtilen kriterler çerçevesinde, birim amiri ile Kurum Başkanının değerlendirmesi sonucunda ortalama toplam puanı üzerinden 0-84 (YETERSİZ) puan alanlara teşvik ikramiyesi ödenmeyeceği düzenlenmiştir.

Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığının 25/12/2018 tarih ve E.1056530 sayılı yazısıyla alt birimlere duyurulan yenilen Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinde, teşvik ikramiyesinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'da düzenlenen hükümler çerçevesinde ödeneceği belirtilerek, Usul ve Esasların 1. maddesinde yer alan hükümler burada da aynı şekilde yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava, düzenleyici işlem olan Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın performans değerlendirme kriterlerinin düzenlendiği 1. maddesinin (d) bendi ile Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin iptali talebi yönünden incelendiğinde;

Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli görev yapan personele, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere, düzenli olarak ve herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın yılda dört defa bir aylık ücret tutarında ikramiye ödenmekte olup, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı bulunanlara teşvik ikramiyesi de ödenmektedir. Ancak, teşvik ikramiyesinin herkese ödenmeyeceği, başka bir ifade ile her yıl düzenli olarak ve herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın ödenen ikramiyeden farklı olarak, üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yapan personeli teşvik etmek amacıyla öngörülen bir ödeme niteliğinde bulunduğu açıktır.

Yukarıda anılan düzenlemelerle, hizmetin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve personeli bu hususun gerçekleşmesi için teşvik etmek amacıyla olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere teşvik ikramiyesi ödenmesi konusunda idareye takdir yetkisi verilmiştir.

Dava konusu Usul ve Esaslar'da ve aynı hükümlerin yer aldığı Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin, teşvik ikramiyesinin amacına ve niteliğine aykırı bir yönünün bulunmadığı, idareye verilen takdir yetkisi çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava, bireysel işlem olan "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nun iptal edilerek, 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebi yönünden incelendiğinde;

Teşvik ikramiyesinin ödenebilmesi için üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yapmış olmak gibi özel durumların arandığı ve bu hususların belirlenmesinde idarelerin takdir hakkının olduğu hususu dikkate alındığında, iptali talep edilen "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nda, davacının bir kütüphane müdürü olarak yapması gereken rutin işlerin dışında, dava konusu döneme ait üstün gayret ve çalışma yaptığının, dolayısıyla etkin ve verimli çalışmalarla kurumuna üst düzeyde fiili katkısının bulunup bulunmadığına ilişkin genel ve objektif değerlendirme yapıldığı, bunun sonucunda da, davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulduğunun anlaşıldığı; diğer taraftan davacı tarafından da 2019 yılı Haziran dönemine ilişkin emsallerine göre üstün gayret çabasını gösterir bir çalışma yaptığına ilişkin bir iddiasının olmadığı da dikkate alındığında, dava konusu "Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nda hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

"Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nda hukuka aykırılık bulunmadığından, davacının 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesi ödenmesi talebi de yerinde bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 27/12/2018 tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin (d) bendi dışında kalan kısımlarının iptali istemi yönünden, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİNE,

2. 2018 yılı Aralık ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebi yönünden, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE;

3. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Kadro Karşılığı Sözleşmeli İstihdam Edilen Personele Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 1. maddesinin (d) bendi ile Hizmet Sözleşmesi'nin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin iptali talebi yönünden DAVANIN REDDİNE,

4. Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Formu"nun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ilişkin teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebi yönünden DAVANIN REDDİNE,

5. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam .-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen .-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine,

7. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

8. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 16/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

